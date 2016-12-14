Актировки. Как это было

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Хотите, расскажу, как это было? Про актировки?

Посвящается всем, кто ноет из-за «ужасной дикой невозможной погоды в Москве, катастрофического мороза»!!! Ха-ха.

Актировка — это любимое норильское школьное.

Если на улице очень холодно, занятия в школе отменяют, чтобы дети по дороге в школу не двинули кони.

С вечера, например, начинает свистеть за окном, и ты складываешь лапки: «Боже-боже-боженька, пожалуйста! Пожалуйста-припожалуйста». Утром просыпаешься раньше будильника: ветер все свистит, выдавливая стекло, завывает, за окном метель, снег. Если смотреть в окно — ощущение, что ты на поезде мчишься сквозь ночь: так в одном направлении мимо пролетают снежные крошки, картонки, какие-то обрывки. Ничего не видно — сплошь молоко.

На цыпочках крадешься из своей комнаты на кухню, к телефону. В темноте крутишь диск. Набираешь «17».

«17» — это автоматическая телефонная справочная. Металлическим голосом тетка рассказывает погоду. «В Норильске столько-то и ветер, в Талнахе — столько-то и ветер, в Кайеркане столько-то и ветер столько-то метров в секунду, автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель — Дудинка закрыта для движения автотранспорта по решению штаба "Шторм"». Потом пауза.

За окном темно, в квартире темно, ветер свистит. «…Боженька-боженька!!! Пожалуйста-припожалуйста!»

Тетка вступает: «По решению городского управления образования, разрешается НЕ посещать занятия ученикам первой смены… (пауза) ...в городе Норильске с 1 по 5 класс, в городе Талнахе с 1 по 8 класс, в городе Кайеркане с 1 по 11 классы».

Дальше — по обстоятельствам. Если ты с 1 по 5 — танцы! Песни! Родители просыпаются! Кошка просыпается! Все просыпаются, танцуют и веселятся! Родители уходят на работу, а вы с одноклассниками встречаетесь во дворе на горке. С санками. Гуляете. Ходите периодически погреться в подъезд.

Если ты старше, чем те счастливчики, которым «объявили актировку», ты идешь на кухню включать чайник, взвываешь, грустишь, ты в печали, кошка в печали, родители в печали…

В школу летишь! Буквально. Лицо в снегу, шарф натянут до бровей. Уши шапки завязаны под подбородком, чтобы не унесло. Пурга, свист, мороз, жалуешься на жизнь и несправедливость учителям… Самое обидное, если ты в школе, потому что пурга «не слишком типа сильная», а второй смене объявили актировку: мол, ветер усилился, детям опасно передвигаться по улицам. О! Жестокая несправедливость! А у тебя контрольная была по алгебре…

Решение «быть или не быть», грустить или веселиться тебе, твоим одноклассникам и кошке, принимают в управлении образования, сверяясь с таблицей.

Например, минус 36 — это не холодно. Минус 38 — это не холодно. И даже минус 40, если нет ветра, — не холодно. Холодно — это когда минус 30 с чем-то и ветер. Со скоростью, например, 17 метров в секунду. Вот тогда «есть о чем говорить».

А если без ветра, то минус 43 — твой ориентир. Тогда над городом зависает морозный туман. Это туман, который не из воды, а из инея. В нем, в этом тумане не видно буквально дальше собственной вытянутой руки в варежке. Очертания домов, фонарей лишь угадываются. Машины появляются из тумана внезапно. И уж в тумане ты, нет, не гуляешь с одноклассниками. Дома сидишь. Телевизор смотришь.

Вечером опять «боженька-боженька, пожалуйста!!!» Иногда — о, радость! — выдавались целые счастливые «актированные» недели.

Впрочем, и это знают все без исключения жители Норильска, самые счастливые дети живут в Кайеркане. Ветер в Кайеркане дует без остановки.

И не говорите мне, что холодно )