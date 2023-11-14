Самый сложный роман в истории. «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса

«Поминки по Финнегану» — последний роман Джеймса Джойса. После работы над «Улиссом» модернист был вымотан настолько, что еще несколько лет не мог написать ни строчки. Первые фрагменты своей новой книги Джеймс показал знакомым в 1923 году — это были небольшие исторические очерки об Ирландии, которые никак не соединялись между собой. Постепенно Джойс включал в текст все больше спонтанных заметок и случайных фраз. Цельного сюжета и главных персонажей у «Поминок» к середине 1920-х еще не было.

В начале 1930-х Джойс одновременно работал над четырьмя частями будущего романа. В то же время он постоянно возвращался к уже написанным главам, чтобы лексически усложнить их, из-за чего текст получался почти нечитаемым. Параллельно с этим здоровье писателя ухудшалось, он стремительно терял зрение и последние главы романа уже не писал, а надиктовывал. Итоговую версию «Поминок по Финнегану» Джойс опубликовал после 17 лет работы — в 1939 году.