Амбициозные, но неуверенные в себе, привлекательные, но невыносимые в личной жизни, нарциссы — одни из самых популярных героев психологических обсуждений в Рунете. Откуда берется нарциссизм, как от него избавиться и почему многих тянет к самовлюбленным эгоистам

Западный мир трепещет перед хладнокровными социопатами, а в отечественном хит-параде антигероев с психическими проблемами пока уверенно лидирует нарцисс. Чаще всего это нарциссическая мать, из-за которой у ребенка потом вся жизнь пошла под откос, или возлюбленный (гораздо реже — возлюбленная), который приманил на блеск своей харизмы, а потом морально выпотрошил и оставил ни с чем. Что же это за расстройство, как оно возникает и настолько ли оно губительно для окружающих, как его описывают?

Ярмарка тщеславия

Самые характерные черты нарцисса, на которых любители ставить диагнозы по аватарке обычно и останавливаются, — тщеславие и самовлюбленность. Другие характерные, но менее известные симптомы — недостаток эмпатии, завистливость, склонность эксплуатировать окружающих и стремление к власти, а также ощущение себя как особенной личности, требующей особого обращения. Все эти особенности могут проявляться в разной степени — от легкой специфики личности до заметной патологии — собственно нарциссического расстройства личности.

Учитывая, что нарциссы часто бывают действительно успешны и любимы, их экспансия в обществе может вызывать чувство несправедливости у более кротких, скромных и недооцененных людей. Может показаться, что этим самовлюбленным эгоистам совершенно незаслуженно достается слишком многое. Но при этом внутренний мир нарцисса гармоничным не назовешь. Сложно ощущать себя стабильно, когда твое чувство самоуважения вечно находится как бы «на аутсорсе» и зависит от чужих оценок.

Стыд и обесценивание

Почему так происходит? Нейробиология на эту тему пока не предлагает внятного объяснения (кроме отдельных исследований, указывающих на недостаток серого вещества в отделах мозга, отвечающих за эмпатию и эмоциональную регуляцию), а психоаналитики, наиболее глубоко разработавшие тему, полагали, что такой тип личности формируется из-за неадекватно острой реакции на чувство стыда: самое страшное — когда окружающие люди считают тебя плохим, и худшее, что может случиться с нарциссом, — публичное снятие покровов с его кажущейся идеальности и обнаружение его истинного ничтожества (а все, что неидеально, воспринимается им как ничтожное). Распространено мнение, что вырастить из ребенка нарцисса легче всего, непрерывно его балуя и неадекватно высоко оценивая его таланты, но наблюдения многих психологов свидетельствуют в пользу эффективности сочетания «бурная похвала за соответствие высоким требованиям» плюс «отвержение за все, что родители считают плохим поведением (особенно если это поведение, в общем-то, естественное для ребенка, например, шалости)». Тогда малыш быстро усваивает, что он хорош, когда кажется хорошим, и никому не нужен, когда просто бывает собой, со своими слабостями и недостатками.

Нарциссы, с одной стороны, охотно обесценивают чужие достижения, чтобы обезопасить себя от сравнения не в свою пользу, но с другой — им так же вечно мало собственных заслуг. Поэтому их кажущееся самодовольство — мыльный пузырь (это стоит иметь в виду скорее для того, чтобы не злиться на подобное поведение, а не для того, чтобы бить нарциссов по больному: защищая свое идеальное «Я», они способны на многое).

Из-за своей специфики нарцисс малоспособен к по-настоящему близким отношениям: он воспринимает партнера как зеркало для отражения себя (точнее, своих лучших сторон). Поэтому романы часто начинаются с идеализации («Какой восхитительный трофей, который подчеркнет мою уникальность!»), а заканчиваются разочарованием и попыткой изменить партнера под свои растущие запросы, не очень считаясь с границами его личности. Собственно, отсюда и берется столько несчастных любовных историй. С другой стороны, стоит помнить, что самому нарциссу тоже нелегко: расслабиться и показать себя простым смертным невозможно даже с супругом.

Ольга Гуманова, психолог:

«Рядом с таким человеком проще выживать другим тяжелым невротикам, остальным — трудно, слишком холодно. Нарциссы любят образовывать союзы с шизоидами — в такой паре экстравертированный и коммуникабельный нарцисс может отвечать за отношения с внешним миром, а шизоид хранит свой собственный мир и общий мир пары, насчет которого он многое может нафантазировать, но ему в ней хорошо. Он хранит в тишине образ Нарцисса Великолепного».

Дети нарциссов испытывают повышенную психологическую нагрузку и часто вырастают с травмами. Обычно нарциссические родители рожают детей не из чадолюбия, а как еще одно доказательство своей успешности и состоятельности в жизни. Кроме того, как и в случае с равными партнерами, такие мамы и папы плохо чувствуют личные границы и воспринимают малыша как продолжение себя, пытаясь исправить его реальные и кажущиеся недостатки любыми способами.

Ольга Гуманова:

«Дети из нарциссических семей могут осознанно или неосознанно искать таких же нарциссических партнеров, липнуть к ним, впадать от них в зависимость, пытаться преодолеть их холодность, равнодушие и презрение, заслужить любовь. Где отвергают, где пренебрегают — туда их и тянет».

Типы нарциссов

В двух главных диагностических справочниках по психиатрии — европейском Международном каталоге болезней и американском DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) — люди с нарциссическим расстройством не делятся на группы. Тем не менее разные психологи и психиатры в своей практике периодически выделяют характерные типажи:

Влюбчивый — нарцисс, который самоутверждается в основном за счет соблазнения других, склонен к драматическим эффектам и патологической лжи. Беспринципный — сочетает нарциссические симптомы с чертами антисоциального расстройства. Имеет размытые представления о морали, любит доминировать и манипулировать. Гиперчувствительный — более тонкокожий и менее самоуверенный, при всем болезненном нарциссическом самолюбии ведет себя более робко и избегает ситуаций, где может оказаться «не на коне». Инвертированный — нарцисс наоборот, который хочет не сам получать всеобщее обожание, а быть верным вассалом более яркого героя.

Ольга Гуманова:

«Инвертированные нарциссы — это такие “рыбы-прилипалы”, поклонники талантов, адепты гуру. На самом деле у них с нарциссами точно такая же структура травмы, они так же организованы личностно, но по какой-то причине отрицают нарциссическое в себе и предпочитают всегда быть рядом с кем-то, кто это себе позволяет, с кем это можно в открытую проживать. Причем “инвертированные” нарциссы запросто могут быть инвертированными в одних отношениях и классическими — в других. Например, женщина — скромная домохозяйка, серая мышь при блистательном, популярном, высокопоставленном муже. А в отношениях со своим ребенком она уже играет роль классического нарцисса — ее требованиям ребенок должен соответствовать, дотягиваться, а она дает или не дает медаль».

Как избавиться от нарциссизма

Нарциссическое расстройство часто демонизируют, нарциссизм легко приписывают абьюзерам и манипуляторам, и он действительно входит в так называемую «темную триаду» — типичный список личностных черт для людей, склонных к злонамеренному поведению. Но это еще не означает, что любой нарцисс — жестокий тиран, а его поведение не поддается коррекции. Если человек осознает, что специфика его личности создает трудности ему самому и приносит боль близким, он может успешно пройти психотерапию. Медикаментозное лечение в этом случае не применяется, если нет других сопутствующих расстройств (например, тревожности или депрессии).

Ольга Гуманова:

«С опытом я все больше убеждаюсь, что популярная сегодня “нарциссофобия” не имеет под собой реальных оснований. Любые личностные расстройства и невротические типы организации личности не исправляются только в том случае, если человек отрицает свою боль, депрессии, пытается делать вид, будто у него все хорошо. У нарциссов действительно больше поводов отрицать проблемы, потому что, как правило, у них все хорошо с карьерой и личной жизнью. Зачем мне психолог, если у меня престижная должность, высокая зарплата и толпа поклонников?

Сейчас нарциссов среди клиентов психологов — процентов 60. Люди приходят, потому что им больно, у них очень разобранное, разрозненное «я», они больше не хотят это терпеть и хотят меняться. И могут меняться, если захотят».

Как жить рядом с нарциссом

Универсального ответа на этот вопрос нет — варианты будут зависеть как от градуса нарциссичности героя, так и от типа взаимоотношений и вашей собственной личности. В любом случае важно осознать проблему и принять для себя тот факт, что это человек с очень специфическим взглядом на мир, на которого очевидные или убедительные на ваш взгляд аргументы могут не действовать. Если патология сильная — лучше избегать тесных контактов, если черты выражены умеренно, можно попробовать уговорить человека на терапию. Которая, скорее всего, понадобится вам обоим, ведь, как уже было сказано, к нарциссам часто тянет людей с другими невротическими расстройствами, и понять свои психологические «баги» тут не менее важно, чем наладить отношения с родственником или партнером.